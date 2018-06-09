可以聽見車禍的監視器 將鋪設於台北市

2018-06-09 14:53

［記者簡惠茹／台北報導］來自荷蘭恩荷芬市（Eindhoven）的新創團隊Sorama今年來台參加台北國際電腦展，並與台北市政府簽署協議，將在台北市導入Sorama開發的「聽到車禍聲音」監視器，利用聲音和可見式振動方式來預警交通車禍，加快救援速度，還能改善城市噪音。

Sorama創辦人Rick Scholte表示，聲音監視器在荷蘭恩荷芬市已經設立有兩年多的時間，主要用監控、改善公共空間的噪音，今年跟台北市政府簽約後，預計在台北危險的路口安裝，過去車禍發生後，往往要經過民眾打電話報案才知道，可是聲音監視器可以聽出車禍的聲音，可以馬上通報政府相關單位救援，而且還能避開塞車路段趕到現場。

「協助改善城市噪音。」Rick Scholte說，聲音監視器經過訓練，可以分辨不同聲音類型，除了車禍的聲音以外，未來還會畫出「噪音地圖」，交通噪音其實對健康影響很大，噪音地圖可以標示出在哪個區域的噪音最多、最大聲，例如摩托車或汽車的噪音，協助後續改善。

Rick Scholte說，公司草創於2009年，原本是荷蘭恩荷芬科技大學的育成公司，5年前技術移轉出來成立公司，並移到恩荷芬市Strijp-S高科技園區，原本系統應用在各種產品降噪測試，例如空調，希望與公部門合作，也能對城市健康有更進一步的幫助。

今年荷蘭駐臺代表紀維德（Guy Wittich）、荷蘭恩荷芬市（Eindhoven）市長 John Jorritsma 和新創生態系「新創三角洲」（Startup Delta）的執行長 Nils Beers 領軍，帶著16家荷蘭新創公司來台參展，本週在台北國際電腦展（COMPUTEX）的 InnoVEX 創新與新創展區中設置展區「荷蘭吧」（Holland Lounge），是展區中最大的國家代表團。