屏東縣長獎表揚 讀完大學的她又念國小

2018-06-09 13:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣106學年度高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮，今（9日）、明（10日）兩天在屏東市和平國小及潮州鎮潮州國中舉行，高、國中共356人獲獎、國小369人，由縣長潘孟安頒獎表揚。

受獎者之一的高樹國小補校畢業生姚惠蘭，49歲，是緬甸華僑，嫁來台灣18年，她說，雖在緬甸已經讀完大學，但還是希望能獲台灣學歷，到高樹國小補校上課結識許多新住民，收穫豐富。

獲縣長獎的鹽埔國中特教班學生郭成益，擁有口技專長，可以學出大鼓、小鼓等樂器的聲音，今年獲屏東縣星光才藝競賽個人組第2名，今天他在家人陪伴下領獎，笑得十分開心。

屏東縣政府今天（9日）在和平國小舉辦屏北場頒獎典禮，除頒獎儀式外，也安排許多精彩表演活動，穿插韻律舞蹈、古謠及山歌傳唱，讓整個頒獎儀式充滿生動活潑、溫馨氛圍。

屏東縣長潘孟安表示，畢業是人生另一個開始，多采多姿的校園生活回憶，是成長過程的一部分，大家除了與家人、師長一起分享學習的成果與榮耀，更要勇於挑戰，迎接下一階段的未來。

畢業生縣長獎由畢業班級每班推薦一位學生接受表揚，補校則推舉全勤獎學生，得獎者在家長陪伴下，上台接受表揚獲頒獎牌及禮券，並與縣長合影，全家共享榮耀。