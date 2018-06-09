殘忍！因抓傷同學，女童10指被剪「見血見肉」。（圖擷取自《爆料公社》）

2018-06-09 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄一名幼稚園女童因為與同學打架，誤用手指甲抓傷同學，遭到老園長強制剪指甲，結果這名女童的10隻手指見血見肉，讓女童母親非常心疼。事發後老園長雖然有道歉，但卻推說是「眼睛不好」、「只是剪個指甲而已」，被家長質疑是動私刑。

女童母親、盧姓網友在臉書社團《爆料公社》表示，她的女兒和同學打架，不慎以指甲抓傷同學，老園長就說女兒的指甲長且尖，所以剪她女兒的指甲，導師還站在一邊觀看不制止。盧姓網友說，當天回家後，女兒手指很痛，而且還一直在流血，作為媽媽的看了實在心疼，女兒當時被剪的過程是如此痛苦，還拔手指旁邊的皮，指控這根本是凌虐、虐待。

女童家長指出，事發當天老園長和現任園長到家中致歉，老園長辯稱因為眼睛不好，就連自己的手腳都會剪成這樣。但家長懷疑，老園長與對方家長交情甚好，因此才會動私刑虐待她女兒，老園長的動機實在令人起疑。

該名家長說，雖然女兒有回到幼稚園上課，但常常會看著自己指甲躲起來哭，甚至也從原本活潑的個性，變得不愛說話了，很明顯女兒的心理已經受創。家長氣得到幼稚園與老園長理論，對方卻只說，「我只是剪個指甲而已」，還叫家長閉嘴。

《蘋果日報》報導，教育局轉述園方說法，如果女童不願意就讀，會退回整年的費用，繼續就讀則會優待大班1年的學費，這名家長選擇繼續就讀，家長就反映女童有心理創傷的問題。