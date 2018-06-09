穿浴衣、做章魚燒... 壽山高中日文實驗班成果發表

壽山高中日文實驗班學生們示範浴衣的正確穿法。（記者周敏鴻攝）

2018-06-09 13:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區壽山高中第一屆日文實驗班學生們，今天穿上和服介紹課程特色、日本遊程，也說明浴衣的穿法，展現一年來學習日文與日本文化的成果，校長徐宗盛說，歡迎愛好日文的高中新生到壽山高中就讀，並參加實驗班甄選，一起快樂學日文。

壽山高中去年成立日文實驗班，挑選對日文有高度興趣的學生加入後，利用正規課程外的其餘時間，讓學生透過浴衣試穿、烹製章魚燒等課程，體驗日本的傳統生活與文化，自然而然的喜愛日文、學習日文。

日本富山縣、宮崎縣的壽山高中姊妹校來台參訪時，也由實驗班的學生接待，學生們說，跟日本學生們近距離接觸，讓他們有機會練習日文會話，也能進一步了解日本年輕人的思維，相信等他們高二前往日本進行遠征式體驗課程後，收穫一定更豐富。

日文實驗班學生們今天舉辦學習成果發表會，學生們穿上和服，進行日文簡報、歌謠表演，還示範浴衣穿法，展示日文內容的動漫作品等，精彩有趣，徐宗盛說，歡迎國中畢業生透過升高中免試入學進入壽山高中普通科後，參加日文實驗班甄選，其中會考3A以上的學生，還能免經甄選程序就能加入日文實驗班，「多學一種語言，多一種看世界的角度」。