澎湖垃圾堆積如山 楊曜當環保署長面砲打中央

前環保局長蔡有忠〈右〉化身潛水人員，將打撈海底覆網交給立委楊曜〈中〉。（記者劉禹慶攝）

2018-06-09 13:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖垃圾問題因無縣市代為處理，至今仍堆積如山，氣得立委楊曜今日參加世界海洋日-無塑海洋活動，當著環保署長李應元面砲打中央，除了指責環保署處置澎湖垃圾問題不夠明快外，蔡英文政府推動區域治理，更是名不符實。

今日在馬公鎖港舉行的世界海洋日活動，包括環保署長李應元、海洋委員會海洋保育署長黃向文、行政院農委會漁業署主任秘書繆自昌、立委楊曜、縣長陳光復、副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳秀〈加糸字旁〉色、馬公市長葉竹林等人都到場參加，共同宣示無塑海洋。

雖然李應元承諾2個月內解決澎湖堆積如山垃圾問題，但高雄焚化爐仍在整合，最快要遲至20日才能處理，導致澎湖垃圾繼續累積；楊曜直接在會場開砲，認為環保署處理澎湖垃圾問題不夠明快，導致堆積如山慘不忍睹，另外蔡英文政府推動區域治理，希望透過縣市共同治理彌補不足之處，但澎湖垃圾卻無縣市伸出援手，整個政策失效失能。

隨後會場也展示環保艦隊，並由潛水人員出海打撈海底覆網1公噸，前環保局長、現任參議的蔡有忠也化身為潛水人員，為海洋之母盡份心力，同時活動也展出2件大型海廢文創作品，並舉行環保艦隊授旗儀式，澎湖現有142艘環保艦隊，全民動員減塑大作戰。

澎湖成立環保艦隊，全面動員減塑大作戰。（記者劉禹慶攝）

打撈海底覆網，為海洋生物解除死亡長城威脅。（記者劉禹慶攝）

活動會場展示海廢大型文創作品，由創作者向貴賓說明創作理念。（記者劉禹慶攝）