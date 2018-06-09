中市學校畢業生合影 各式搞怪動作市長全照做

「來， 捏捏臉頰！」畢業生拍照搞創意，市長林佳龍乖乖配合。（市府提供）

2018-06-09 13:20

〔記者歐素美／台中報導〕「來，捏臉！」台中市教育局今天舉行山線地區的高中、國中小學畢業生市長獎合影活動，今年改由學生自主擺pose，市長林佳龍配合，學生發揮創意展現各種青春姿勢，市長只好乖乖照做，林市長除恭喜學生完成階段性學習，榮獲市長獎肯定，並期勉學生持續精進學習，超越自我，並運用所學，幫助社會上需要幫助的人。

山線地區畢業生市長獎合影活動，今天在陽明市政大樓舉行，林佳龍前往祝賀1271位學生獲獎，現場獲獎學生精心準備各種可愛的動作，林市長也配合擺出驚訝、愛心、插腰等多種充滿活力的青春姿勢及表情，氣氛歡樂，陪同家長也把握機會，利用一樓的各式市長獎大型看板，和子女拍照留下紀念。

林市長期盼收到市長獎的每位學生，都能秉持市長為人民公僕的服務精神，幫助社會上需要幫助的人；同時也勉勵學生持續精進學習，不過不是要將別人比下去，而是自我超越，運用專長服務他人、幫助他人，成就更多的人。

林市長下午並將前往清水國小古蹟講堂，與海線地區1411位畢業生市長獎合影，分享畢業的榮耀，另教育局明天也將舉辦「台中市公私立高級中等學校暨國民中小學畢業生市長獎合影活動」最後兩場次，包括中區學校獲頒市長獎2115人、屯區1248位學生，均為品學兼優的畢業生，將由林市長頒獎表揚，並與學生合影留念。

  • 山線地區畢業生市長獎合影，家長也紛紛把握機會利用陽明市政大樓一樓的大型看板和子女合影留念。（記者歐素美攝）

    山線地區畢業生市長獎合影，家長也紛紛把握機會利用陽明市政大樓一樓的大型看板和子女合影留念。（記者歐素美攝）

  • 山線地區畢業生市長獎合影，學校及家長也紛紛把握機會利用陽明市政大樓一樓的大型看板和學生合影留念。（記者歐素美攝）

    山線地區畢業生市長獎合影，學校及家長也紛紛把握機會利用陽明市政大樓一樓的大型看板和學生合影留念。（記者歐素美攝）

  • 山線地區畢業生市長獎合影，大批家長在一樓緊盯螢幕拍照或錄影，為孩子留下紀念。（記者歐素美攝）

    山線地區畢業生市長獎合影，大批家長在一樓緊盯螢幕拍照或錄影，為孩子留下紀念。（記者歐素美攝）

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