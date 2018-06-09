中市學校畢業生合影 各式搞怪動作市長全照做

「來， 捏捏臉頰！」畢業生拍照搞創意，市長林佳龍乖乖配合。（市府提供）

2018-06-09 13:20

〔記者歐素美／台中報導〕「來，捏臉！」台中市教育局今天舉行山線地區的高中、國中小學畢業生市長獎合影活動，今年改由學生自主擺pose，市長林佳龍配合，學生發揮創意展現各種青春姿勢，市長只好乖乖照做，林市長除恭喜學生完成階段性學習，榮獲市長獎肯定，並期勉學生持續精進學習，超越自我，並運用所學，幫助社會上需要幫助的人。

山線地區畢業生市長獎合影活動，今天在陽明市政大樓舉行，林佳龍前往祝賀1271位學生獲獎，現場獲獎學生精心準備各種可愛的動作，林市長也配合擺出驚訝、愛心、插腰等多種充滿活力的青春姿勢及表情，氣氛歡樂，陪同家長也把握機會，利用一樓的各式市長獎大型看板，和子女拍照留下紀念。

林市長期盼收到市長獎的每位學生，都能秉持市長為人民公僕的服務精神，幫助社會上需要幫助的人；同時也勉勵學生持續精進學習，不過不是要將別人比下去，而是自我超越，運用專長服務他人、幫助他人，成就更多的人。

林市長下午並將前往清水國小古蹟講堂，與海線地區1411位畢業生市長獎合影，分享畢業的榮耀，另教育局明天也將舉辦「台中市公私立高級中等學校暨國民中小學畢業生市長獎合影活動」最後兩場次，包括中區學校獲頒市長獎2115人、屯區1248位學生，均為品學兼優的畢業生，將由林市長頒獎表揚，並與學生合影留念。