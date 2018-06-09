「為什麼人類要亂丟垃圾」淨灘發現海龜屍體 女童感傷

民眾淨灘過程中發現1隻死亡多時的海龜，眾人心情都非常沉重。（記者林欣漢攝）

2018-06-09 13:24

〔記者林欣漢／基隆報導〕響應聯合國世界海洋日，今天從石門白沙灣、萬里翡翠灣、基隆大武崙沙灘、和平島公園、深澳及野柳漁港都有淨灘、淨海活動，清理出數噸垃圾，過程中發現1隻死亡多時的海龜，讓淨灘志工的心情都非常沉重，有女童感傷地說：「為什麼人類要亂丟垃圾，讓海龜吃下肚！」

淨灘志工陳信助今天參與大武崙沙灘的淨灘工作，集合前就有人發現1隻海龜僅剩空殼，讓人不勝唏噓，陳信助說，淨灘3年來已發現7隻海龜的屍體，這是他辦過的淨灘活動中，最沉重的一場，集合後特地安排大小朋友到海灘，「看看這隻可憐的孩子，讓所有人知道為什麼我們要淨灘、限塑。」

新北市環保局今天號召700多人，同步於萬里翡翠灣、深澳漁港與野柳漁港等三地分別進行淨灘、淨海及海洋環境教育活動，眾人一齊高呼「垃圾撿光光、海洋好健康」口號後開始挽袖淨灘，清出1077.3公斤垃圾及162.2公斤資源回收物，用實際行動宣示守護海洋的決心。

環保局副局長王美文表示，新北市145公里海岸線是六都最長，海洋垃圾中有6成是用完即丟的一次性塑膠製品，海洋生物誤食而死亡案例層出不窮，最終人類也透過食物鏈吃下肚而受害。新北市積極推動「不塑之客」運動，以法制面及生活面並進，讓民眾減少塑膠製品的使用，真正減少垃圾進入海洋的機率，朝無塑海洋願景持續邁進。

基隆市則號召150名潛水志工下水淨海，清理606公斤的垃圾，現場展示回收物再利用的裝置藝術，設計無塑生活闖關及DIY體驗，呼籲民眾身體力行打造「無塑生活」，守護生活環境與美麗的海岸線。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）今天也號召社會公益團體及機關學校淨灘，清理出近1000公斤廢棄物，包括浮球、漁具、塑膠袋等，並結合公益小旅行推廣觀光，介紹北海岸之美。