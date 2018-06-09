中正大學畢典 學生海報抗議「校長獨裁」

中正大學畢業典禮校長致詞時，應屆畢業生懸掛「校長獨裁、踐踏校園民主」大海報。（記者蔡宗勳攝）

2018-06-09 13:16

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國立中正大學今天上午舉辦畢業典禮，有應屆畢業生發起「 ‎團結學生，需要發聲」抗議行動，校長馮展華致詞時，在樓上懸掛「校長獨裁、踐踏校園民主」大海報，樓下則有學生舉手附和，但沒有人鼓譟，過程平和。

馮展華致詞時，傳播系應屆畢業生林昶志等10餘人貼黑色膠布「Ｘ」，並張貼海報「校長獨裁，踐踏校園民主」表達抗議，馮展華看到抗議其獨裁的海報，回應說「這個社會是多元的，有多元的聲音、意見，要以寬容、包容的態度看待，但每個人心中自有一把尺」。

傳播系應屆畢業生林昶志說，學校片面通知部分學生助教減薪、限制學生社團不得使用行政大學前廣場辦活動、資訊能力測驗設畢業門檻等，結果這些攸關學生權益的校務爭議，並未聽取學生的聲音，校方根本僅憑校長的權力行事，校務會議只是走形式。

林昶志強調，這次以學生的團結來彰顯學生的不滿，訴求為「立刻廢除資測」、「拒絕門檻課程化」、「還我中正大道」與「還我兩張小朋友」（學生助教減薪）。

抗議學生與校長隔空對陣時，全場逾千名學生及家長相當平靜，即使舉手表示附和者也只是默默高舉手臂。