魯班設計創意節 親子DIY學手工

魯班設計創意節活動在東勢客家文化園區舉行，有精彩歌舞等表演。（記者歐素美攝）

2018-06-09 13:09

〔記者歐素美／台中報導〕台中市經發局今、明兩天在東勢客家文化園區舉辦魯班設計創意節活動，現場有木漆藝文創市集及木系列DIY體驗活動，吸引許多親子共同參與。經發局專委江振瑋表示，巧聖先師文化祭的魯班設計創意節，就是讓很多親子來此知性之旅及DIY學習很多師傅級的手工及CNC車床雕刻等，對學子未來從事相關行業具有高度啟發性，是舉辦這項活動的主要目的。

江振瑋指出，日治時期大雪山及八仙山豐富的森林資源，造就山城地區興盛的木業經濟，包括東勢、豐原及神岡區一帶至今仍保有木工相關產業完整的供應鏈，成為台中木產業大本營，林佳龍市長上任後除積極輔導木藝漆藝業者開發及行銷產品，對推動木工機械升級智慧機械的應用及商機拓銷也不遺餘力。

市府這次結合WING策略聯盟舉辦魯班設計創意節，並於6月21日在豐原區的豐園北科大木創中心舉辦WING產官學研策略論壇，以亞洲家具產業現況與發展策略、木工職人與創業經驗分享、智慧木工機械現況與發展策略等專業議題，邀請全國優秀木工專業人士、亞洲地區產業代表及木工職人，從產官學研4方進行趨勢對談與知識交流，藉由研討及創意激盪等建立產業聯盟跨域、跨世代的合作與國際交流，共同創造地方產業新價值與開啟傳統木產業新視野。

魯班設計創意節活動現場，除舞台區有各項舞蹈、魔術表演、星光歌手演唱及蕯克斯風演奏、有獎問答外，每日並免費提供100份DIY材料包，供親子一起動手做，現場並有木漆藝文創市集，讓民眾可逛可買及體驗，十分有趣。

東勢區長徐佩鈴表示，巧聖先師文化祭不僅讓民眾了解巧聖先師的開基祖廟在東勢，經發局舉辦魯班設計創意節，更讓我們看到原來古老的技藝也有新的創意及玩法，木漆藝文創市集有很多木創意的攤位，讓我們可以看到先人的智慧可以轉為現在的文創技藝，可以讓創業者有另一項新的思考，也幫東勢客家文化園區帶來不一樣的生路跟後路。

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