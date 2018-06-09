左營舊城有多美 攝手用這兩張照片告訴你

「舊城臉譜攝影比賽」手機組由吳偉民以「生生不息」摘下首獎。（記者黃佳琳翻攝）

2018-06-09 12:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕為讓更多民眾認識高雄左營之美，高市歷史博物館於2月起以「左營舊城」為徵件主題辦理「舊城臉譜攝影比賽」，吸引眾多神攝手踴躍參與，今日評審結果出爐，手機組由吳偉民以「生生不息」摘下首獎，相機組的林珽佑以「南門美景」拔得頭籌，兩人各獲得2萬5千元及7萬元獎金。

高史博表示，高市府近年極力推動「再造歷史現場─見城計畫」，不但是重建舊城，也是重見舊城，左營舊城保留歷史特殊又獨特的建築紋理，並揉合古與今的獨特面貌。

3月啟用的「見城館」跳脫傳統歷史文物靜態展示，結合科技AR、VR，讓文本的歷史故事動態展演在民眾眼前，並透過實際操作進入舊城的異想世界，期望所有對高雄這片土地歷史充滿好奇的民眾，一同參與打造見城願景，見證高雄這座具文化厚度、歷史深度的城市。

由高史博舉辦的「舊城臉譜攝影比賽」，吸引眾多神攝手踴躍參與，相機組及手機組共收件372件作品，競爭十分激烈。相機組265件作品中，林珽佑以「南門美景」拔得金質獎，林金盆的「見城大戲」及曾月雲的「光照東門」分別獲得銀質獎、銅質獎；手機組107件作品中，金質獎由吳偉民以「生生不息」摘下，曾月雲的「舊城新靈魂」及王兆鵬的「快樂上學去」分別獲得銀質獎、銅質獎。