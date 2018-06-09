台鐵131週年 蒸汽火車「國王」DT668震撼現身

有「蒸汽火車之王」稱號的DT668號蒸汽火車，停靠彰化火車站，吸引爆滿鐵道迷搶拍。（記者湯世名攝）

2018-06-09 11:52

〔記者湯世名／彰化報導〕嘟、嘟！「國王」來了！彰化火車站慶祝台鐵創建131週年，今天特地出動台鐵史上最大噸位、有「蒸汽火車之王」稱號的DT668號蒸汽火車，從彰化市扇形車庫出發，緩緩駛入彰化火車站第二月台，黑煙裊裊的煤味與鳴笛聲，喚起老一輩的懷舊記憶，更吸引爆滿鐵道迷搶拍，震撼性十足。

慶祝活動展開，彰化火車站長卲宏松與10多名男女員工表演國際鐵路舞，員工們手持旗幟上下、左右揮舞，動作整齊一致，獲得候車的旅客熱烈掌聲。現場還有秀傳醫院量血壓為民眾健康把關，以及南瑤宮聖母將軍電音團、烏克麗麗班及彰化社區大學薩克斯風及等音樂、舞蹈表演。

另在會議室還有超級迷你版的蒸汽火車頭、太魯閣號、自強號、電聯車在鐵軌上來回奔波動態展示，也吸引許多鐵道迷近距離觀賞，驚呼聲不斷。

最受矚目的日據時代產物DT668號蒸汽火車頭，從扇形車庫緩緩駛離，逐漸靠近彰化火車站第二月台時，吸引爆滿鐵道迷搶拍。

半線鐵道文史工作室公關主任楊肇庭表示，DT668車重124公噸，為台灣鐵道運輸噸位最大的車型，被稱為「蒸汽火車王」，鐵道迷都暱稱「國王」，以牽引貨物列車為主，旅客列車為輔。1984年才停用除籍，為最晚退休除役的蒸汽火車，後來移回保存於彰化扇形車庫，於2011年復駛，堪稱是台灣鐵道史上不朽的傳奇。

工作人員駕駛DT668號蒸汽火車，緩緩駛入彰化火車站。（記者湯世名攝）

台鐵史上最大噸位、有「蒸汽火車之王」稱號的DT668號蒸汽火車，緩緩駛入彰化火車站，吸引爆滿鐵道迷搶拍。（記者湯世名攝）

彰化火車站慶祝台鐵創建131週年，現場有靜態模型展。（記者湯世名攝）

彰化火車站慶祝台鐵創建131週年，現場有模型火車動態展，吸引小朋友目光。（記者湯世名攝）