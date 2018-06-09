劉世芳「路見不平」要求改善楠梓交流道

2018-06-09 11:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委劉世芳「路見不平」，針對楠梓交流道問題、新台17線濱海公路施工進度，邀集相關單位進行會勘。

劉世芳說，楠梓交流道的會勘，起因於日前自己駕駛時，經過楠梓交流道下的五岔路口，也就是旗楠高速公匝道處（有北上南下引道、紅綠燈），發現號誌不清楚、路面不平。

劉世芳開玩笑說，自己的開車技術雖不到「三寶」那麼差，但交流道五岔路的標示，讓她在交會點有點不知所措。

劉世芳邀集高公局、交通局、市議員黃石龍、李柏毅、張豐藤等人一起會勘，首先將權責釐清，有關大客車經常行駛的路面龜裂問題，高公局承諾國一北上鳳仁路至興楠路，列為今年度重點維修路段，將於8月底前完成路面重鋪。

至於東寧路轉興楠路的標誌不清楚，劉世芳提醒在大雨汛期期間，曾因風吹而將牌面轉向，請交通局尋求改善；下匝道處的斑馬線不清楚，則請高公局和高市養工處會勘，釐清權責施作。

劉世芳隨後也邀新工處長及多位民代，前往許多民眾關心的新台17線（高雄市濱海聯外道路開闢工程）會勘。

新台17全線以楠梓區德民路為界，分為北段及南段工程，總經費約9.3億元，劉世芳上任後積極與軍方協調，目前北段黑橋排水，正施作第一期工程，劉世芳承諾於下週臨時會開會後，將加快三讀通過此段接近3億的預算，希望屆時能順利動支。

日前藍田里典昌路一帶的水泥紐澤西護欄，因大雨導致淹水，新工處長黃榮慶表示1個月前，已將護欄鑽孔改善。

楠梓區盛昌里長反映工程的鑽孔聲音，已影響用戶，黃榮慶承諾會和監造單位世曦工程溝通，於晚間6點後減少施作噪音。

劉世芳提醒新工處，汛期將至，工程要注意排水及夜間照明，保障工地及鄰近住戶安全。