香蕉鳳梨價低迷 小花縣長訪日推銷

2018-06-09 11:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠正在日本參訪，由於台灣香蕉、鳳梨價格低迷，張花冠在北海道札幌市政府大力行銷嘉義出產的香蕉和鳳梨，她說，嘉義縣政府與農產運銷公司合作，將收購300噸嘉義蕉銷往日本，讓日本友人嘗到好吃的嘉義香蕉；嘉義金鑽鳳梨肉質細膩，適合鮮食，選購鳳梨時要嚐嚐來自嘉義的鳳梨。

張花冠日前拜會札幌市政府，由札幌市長秋元克廣和副知事浦本元人等人接待，張花冠說，台灣與日本空中航線逐年增加，台灣為赴日來源國前3名，2017年台灣赴北海道旅遊人數已突破60萬人次，也希望有更多的北海道朋友來到嘉義遊玩，感受嘉義縣風情。

張花冠指出，台灣香蕉味美價廉，是日本朋友的最愛的台灣水果，要把日本人對台灣香蕉的記憶找回來，嘉義縣政府與農產運銷公司合作收購300噸香蕉，由「桂信貿易株式會社」協助在日本鋪貨，初期將銷往東京地區，將持續與運銷公司和通路商接洽，希望北海道和日本其他地區都能吃到台灣香蕉。

張花冠也說，日本是全世界第二大鳳梨進口國（6%），台灣第一家鳳梨罐頭工廠是日本來台灣投資設立的，飲食習慣改變後，台灣鳳梨已經從罐頭邁入鮮食階段，嘉義金鑽鳳梨多汁，甜度高，適合鮮食。

秋元克廣表示，小時候吃香蕉，第一個想到的就是台灣的味道；浦本元人則說，北海道目前還很難看到台灣水果，期待在張縣長的努力下，未來能買到更多來自台灣的水果。