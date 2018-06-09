徵3地司機高雄薪資最低 統聯：並非瞧不起

2018-06-09 10:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕批踢踢日前貼出一張統聯客運徵桃園、台中、高雄公車司機的貼文，同樣是司機，高雄薪資比另兩地少了4千至1萬5千元，引爆網友熱議，統聯也做出說明，強調是參考當地同業的薪資水平，並非瞧不起高雄人。

統聯客運上個月在臉書貼出徵求司機公告，需要桃園市區公車、台中市區公車、高雄市區公車的司機，但桃園與台中司機都是月休4至8天、薪水4至7萬元。

唯獨高雄市司機是月休4至7天、薪水3萬6千元至5萬5千元，不只休假比桃園與台中少，薪水更差了一大截，整整少了4千至1萬5千元。

PTT（批踢踢）高雄板最近貼出這篇徵人文，網友紛紛提出看法，有人罵說「高雄就是低薪好欺負」，有人則認為「統聯是私人企業，還是看營收的」。

統聯小編也提出澄清，強調統聯各地區的市區公車駕駛員薪資待遇及工作條件，完全參考當地同業的薪資水平而設計，並非瞧不起高雄人。

統聯小編表示，做任何生意是將本求利，不知道各位高雄人有沒有去研究這3個地方的大眾運輸使用率？如果高雄市區公車的搭乘率高過台中市、桃園市或雙北市，相信我們絕對能提供更優渥的待遇給駕駛同仁。

統聯小編指出，統聯高雄地區的國道駕駛平均待遇，是全公司最高，因此並非高雄人就是第幾等公民。