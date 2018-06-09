我友邦史瓦帝尼王子 今年實踐大學畢業了

2018-06-09 10:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕實踐大學今舉辦畢業典禮，特別的是我國友邦史瓦帝尼王國王子班柯希也是畢業生之一，他並擔任今年的畢業生致詞代表，史瓦帝尼王國皇室一行40多人也到場見證，國王恩史瓦帝三世更獲頒授名譽管理學博士學位，表彰其在國際場合總是為我國發聲的貢獻。

今日畢業典禮共有約2500師生及家長參與，我國官員包括副總統陳建仁、外交部長吳釗燮、駐史瓦帝尼大使陳經銓等都到場祝賀。史瓦帝尼國王恩史瓦帝也偕王妃莫查，率領外交及國際合作部長甘梅澤、經濟企劃及發展部親王項古聖、商工及貿易部長馬布札等人參與盛會。

班柯希就讀的是企業管理學系全英語國際企業組，同實在華語中心學習中文，在實踐大學就讀的4年期間，他除了參與課業上的學習，也曾拍攝微電影介紹在台灣的生活點滴，同時在各項課外活動中介紹史瓦帝尼讓大家認識。實踐大學也安排校長陳振貴擔任輔導業師，並安排各項參訪及遊台灣行程。

典禮由實踐大學音樂系演奏史瓦帝尼王國及我國國歌揭開序幕，中間並穿插曾榮膺去年獲全國冠軍的實踐啦啦隊演出，最後則由應外系畢業生余靜佩及班柯希分別以中英文進行畢業生致詞。班柯希說，他愛實踐大學，也愛台灣，雖然已經畢業，但他決定繼續留在實踐大學攻讀碩士學位，更將參與銀行實習。