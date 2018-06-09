揪團爬唐麻丹山 8菲籍移工天黑迷路獲救

菲律賓籍移工攀登谷關七雄之一的唐麻山步道，因天黑迷路，消防局即時派員救援。（記者歐素美翻攝）

2018-06-09 09:40

〔記者歐素美／台中報導〕8名菲律賓籍移工透過臉書揪團，昨至台中市和平區攀爬谷關七雄之一的唐麻丹山登山步道，疑因玩太high，回程天黑迷路，打電話報案求救，因8人皆不會中文，台中市消防局立即使用「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」進行三方通話，並翻譯引導使用Google Map成功取得定位，谷關分隊出動搜救，發現8人就在登山口200公尺處，順利將8人帶回。

消防局指出，菲賓籍移工7女1男，透過臉書揪團，昨天上午搭公車到谷關，然後走谷關七雄之一的唐麻丹山登山步道，到蝴蝶谷瀑布遊玩，因入山時已近午，加上可能玩得忘了時間，回程時已天黑，8人皆未戴頭燈，迷路不敢行走，於晚上8點半左右打電話報案。

消防局救災救護指揮中心接獲其中1名菲籍民眾報案時，發現受困8人皆無法以中文溝通，立即由派遣員與報案人英語對話，得知受困概況，並引導傳送簡訊定位，但山區網路不穩、無法開啟網址，消防局於是使用「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」進行三方通話，並翻譯引導使用Google Map成功取得定位點後，將座標告知谷關分隊前往協助。

谷關及和平分隊共出動2車4人前往搜救，並告知現場人員勿隨意移動，如有聽到搜救人員聲音立即吹哨回應，搜救人員於晚上約10點，即在距離登山口約200公尺處發現8人，其中，蔡姓消防員因英語熟練，經和8人溝通，才知8人分別來自桃園、苗栗及台中等地，是透過臉書揪團旅遊，且無人登過唐麻丹山，因8人身體狀況都很好，警方訊問後即協助叫計程車，將8人送下山。

菲律賓籍移工攀登谷關七雄之一的唐麻山步道，因天黑迷路，消防局即時派員救援。（記者歐素美翻攝）