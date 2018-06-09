「艾維尼」颱風登陸廣東又出海 變熱帶低壓明穿越台灣

今年第4號颱風「艾維尼」登陸廣東後強度減弱，將在明後兩天穿越台灣，底圖為中央氣象局公布之可見光衛星雲圖。（擷取自「台灣颱風論壇」臉書）

2018-06-09 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕今年第4、5號颱風本月陸續生成，第4號颱風「艾維尼」7日晚間登陸廣東一帶後已減弱為熱帶性低氣壓，長期關注颱風資訊的臉書粉專「台灣颱風論壇」指出，艾維尼減弱為熱帶低壓後，將在週日晚間至下週一（10、11日）通過台灣，帶來水氣。

「台灣颱風論壇」指出，今年第5號颱風「馬力斯」現正位於台灣東南方海面，持續朝北移動，未來將往琉球群島南方海面接近。隨此系統北上，台灣將漸轉西南風，預計週日各地將開始有雨勢，西南部及東半部沿海地區也有長浪發生的機率，提醒欲至上述地區從事海上活動的民眾注意安全。

「台灣颱風論壇」表示，今天全台天氣如同過去幾天，是晴到多雲的天氣型態，北海岸及東半部地區有局部短暫雨勢，午後山區容易產生熱對流，也有可能擴展到鄰近平地，並有局部性大雨或雷雨發生的機率。

至於空氣品質方面，「台灣颱風論壇」指出，中南部地區因擴散不佳等條件，空氣品質較差，提醒敏感族群記得戴上口罩，並避免戶外劇烈活動，若有不適應盡速至室內休息。