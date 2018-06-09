11分鐘13筆！男被簡訊聲吵醒...一看竟是盜刷訊息

2018-06-09 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一名53歲的翟姓男子3月28日凌晨在睡眠中聽到手機簡訊聲，起來查看竟發現在Google Play商店被盜刷了遊戲點數，時間顯示凌晨1點32分至1點43分間，短短11分鐘就被刷了13筆總額8610元，翟男該門號月租費177元，只用來打電話，也無綁定付款合併帳單，疑惑怎麼會被盜刷？

據《蘋果》報導，要在Google Play商店購買APP、點數，需要先在Android作業系統的手機登入Google帳號，但翟男表示，他沒設定Google帳號，翟男立刻致電台灣大哥大客服，沒想到客服人員向他說，他的其他門號有綁定Google Play合併電信帳單付款，額度2萬元，翟男大驚趕緊報警，天一亮翟男立刻前往台灣大哥大要求將交易取消，並取消Google Play合併電信帳單付款。

5月底警員回覆翟男，已向販售點數的公司調閱資料，但該公司購買者資訊只存留30天，入侵者資料已消除，也從沒遇過這種盜刷案例。林姓警官指出，2015年之前申辦的門號在一開通時就會綁定Google Play小額付款，的確有在不知情下被盜用的例子，通常可藉由登入者的IP或回認證簡訊的手機機身碼試著追查，但若是手機被植入病毒就不太好查。

Google公關張聿嵐表示，超過90%被盜刷是因為消費者的Google帳號、密碼外洩，尤其沒有完成兩階段認證的使用者，若被盜刷可經由信用卡發卡銀行或電信業者退費。