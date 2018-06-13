天天吃好料》高雄東方宴 鳥籠內藏酥脆烤雞

「龍岡脆皮鷄」外皮酥脆，一口咬下，肉質Q彈鮮甜。（記者葛祐豪攝）

2018-06-13 09:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄東方宴餐廳全台首創鳥籠擺盤，鳥籠裡沒有鳥，卻藏著烤雞！每個擺盤和料理都是色香味俱全，打彈珠、喝茶、吃小點，讓顧客享受美食料理之餘，視覺上也能大大滿足。

位於漢神巨蛋商圈附近的東方宴餐廳，別出心裁在餐桌擺放雕刻精緻的鳥籠，裡面放的不是鳥，而是香氣逼人的烤雞或烤鴨，原來老闆喜愛古代文化，仿效古代文人雅士，提著工藝精美的鳥籠上茶樓，飲上一壺好茶、點上幾客點心，開始了一天慢活。

餐廳精心改良鳥籠，希望讓消費者享受料理時，也能感受古人的愜意，不少客人對這樣的氛圍愛不釋手，瘋狂拍照打卡。

為了顧客健康，老闆採用的雞隻都是來自台南山上的放山雞，堅持不用養殖雞，像是私房料理「龍岡脆皮鷄」，外皮酥脆，一口咬下，肉質Ｑ彈鮮甜，有嚼勁，客人讚不絕口。

餐廳韓主任說，放山雞的口感較有嚼勁，餐廳都選用3斤的雞，因為此時的雞肉，肉質最好，再用正統廣式手法，改良成南部能接受的口味，皮脆多汁！

製作方法採用獨特的中藥秘方醃製6-8小時，用熱水淋掉，讓皮縮緊，再淋上紅醋及麥芽糖，風乾後再淋油，把皮淋到酥脆，表皮金黃酥脆，才能保留肉的軟嫩口感。

店家還有一套獨家料理「蠔氣龍蝦米糕」，合併中日式食材，海鮮選用台灣沿海野生龍蝦、北海道牛奶鮮蚵、東港櫻花蝦，上面是新鮮海鮮，下面則是米糕，海鮮的甜味結合米糕的香氣，非常搭配。

店家另有一絕，叫做古董點心組，一次品嚐擂沙芝麻球、手作蝦餅、叉燒酥、蘿蔔絲餅、炸春捲、皇橋焗燒餅，擺盤更使用復古造型，將點心一格一格擺上去，讓點心看起來如同藝術品一般。

東方宴餐廳最近也吹起懷舊風，老闆童心未泯，特地打造一個童玩大型彈珠檯，每個框框裡有各式的廣式點心，客人彈中點心名稱，就大方送出，例如沙律五味活九孔、日式卷雙拼、鼓汁蒸排骨、錦繡魚翅餃、蟹黃燒賣等料理，都有機會免費送出。

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鳥籠裡沒有鳥，卻藏著金黃酥脆的烤雞。（記者葛祐豪攝）

店內獨家料理「蠔氣龍蝦米糕」，合併中日式食材。（記者葛祐豪攝）

古董點心組，將點心一格一格擺上去，讓點心看起來如同藝術品一般。（記者葛祐豪攝）

店內其他料理，均十分精緻。（記者葛祐豪攝）

脆皮雞製作過程繁瑣，必須把皮淋到酥脆，讓表皮金黃酥脆。（記者葛祐豪攝）