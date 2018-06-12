天天吃好料》埔里好亭拉麵 手工製麵湯頭醇香

叉燒拉麵是店裡的人氣商品之一。（記者佟振國攝）

2018-06-12 09:15

〔記者佟振國／南投報導〕拉麵是日本當地最平民的美食，也是台灣最常見的日式料理，南投縣埔里鎮南安路的「好亭拉麵」，老板李新德因為愛吃拉麵，特地遠赴日本習藝，返台開店20多年，一改日式拉麵的重口味，以豬、雞骨及多種蔬菜熬煮的湯頭，清爽卻不失醇香，老板還堅持手工製麵，現點現做，麵條歷經多次摔打、甩動，吃起來Ｑ彈有嚼勁，湯、麵巧搭，擄獲不少饕客的胃。

今年68歲的李新德，對拉麵情有獨鍾，年輕時特地帶著老婆遠赴日本長野縣，在日本友人的拉麵店當學徒，從基礎的湯頭、手工製麵學起，學成後也在當地經營「好亭拉麵」，還曾榮獲當地百大名店肯定，但為了陪伴日漸成長的3個孩子，1990年代毅然返回故鄉另起爐灶，仍沿用日本的店名，以紀念那段歲月。

當時埔里的拉麵店還不普及，手工製麵的更僅此一家，客人點完餐後，李新德就開始製作麵條，將麵糰邊揉邊摔，在檯面發出巨大的「磅磅」聲響，往往引起顧客的注意，經過多次摔打、甩動製成麵條，下鍋煮3到5分鐘，撈起沖涼水降溫，保持麵條Ｑ彈。

拉麵湯頭則是用豬大骨、雞骨，以及洋蔥、高麗菜等蔬菜熬煮一整天，不可或缺的味噌，也是使用日本長野縣生產的，保留原有風味，但是台灣人的口味較清淡，可能吃不慣傳統重鹹口味，李新德也研究調整，讓湯頭清爽順口，豚骨、叉燒、塩味、味噌及微辣的辛味噌，多種口味任君選擇，搭配大片叉燒、糖心蛋、蔥花，與Ｑ彈麵條在嘴裡融合，價格從110元到130元，更加實惠親民，年近70的李新德近2年逐漸退居幕後，生意交給38歲的小兒子李健榮接棒，繼續傳承好味道。

民眾永獻彰表示，最喜歡吃手工製的麵條，很彈牙，絕非機器製的麵條能比，且製麵過程一目了然，看老板賣力製麵，也會珍惜地把麵吃光光。

民眾黃振輝也說，一般傳統拉麵的湯頭偏鹹，但老板特別針對台灣人的口味，大骨熬煮多時的湯頭清爽仍不失醇香。

除了拉麵，還有大根煮、煎餃也是人氣美食，大根就是蘿蔔，以特調的醬汁熬煮入味，仍保有蘿蔔的清甜，民眾王德聖指出，這裡的煎餃比一般煎餃大了一號，第二代老板李健榮改用紫高麗菜取代高麗萊，吃起來更爽脆，紫高麗含豐富花青素，口味與養生兼具。

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