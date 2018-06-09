花3個半小時通勤堅持要上課 91歲退休老將拿到碩士

2018-06-09 08:48

［記者游明金／宜蘭報導］「樂活學習、越學越年輕。」91歲退休老將葉信康，今天從佛光大學取得傳播學系媒體傳播組的碩士學位，並代表畢業生上台致詞，共同見證光榮的刻。葉說：「在佛大念書期間，最愉快的就是與同學切磋課業，能吸收新知是我感覺最快樂的事。」

曾以18年時間，在空大修讀4個學士學位的葉信康，兩年前，考進佛光碩士班，家住中壢的他，來宜蘭上課，得輾轉搭程各種交通工具，每次得花上3個半小時才能到學校，葉信康嗓音宏亮地說：「我早上6點就必須出門，下了課回到家都已經是晚上10點多；雖然大費周章，但一點都不覺得累，因為我的體力負荷得了！」

葉信康民國17年出生，浙江臨海人，入伍40年，從民國35年擔任通信上士開始，一路經過軍旅歷練和升等，民國74年從國防部統一通訊指揮部少將指揮官退休。58歲退休的葉將軍，回憶求學過程充滿歡喜，先至空大以18年時間，取得商學系、人文學系、管理資訊學系以及生活科學系的學士學位。

2年多前，葉信康在空大同學邀約前往佛光大學旁聽；「沒想到那堂課深深吸引我進了佛光大學，這是意想不到的事。」葉信康說，那時就決定到佛光念書，在佛大念書期間，最愉快的就是與同學們一起切磋課業、相互勉勵，尤其教授在上課時講授的內容，幾乎是他前所未聞的，能吸收新知是最快樂的事。

至於最辛苦階段，當然就是「寫論文」；葉說，從訂題目、找資料、做問卷到統計分析，除了偶爾遇到瓶頸須請教指導教授，每個步驟都是他自己完成，絕不假手他人，過程雖然辛苦，但也得到極大的成就感。