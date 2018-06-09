06/09 各報重點新聞一覽

2018-06-09 07:02

自由時報

台韓月底自動通關

繼台美兩國去年十一月一日互惠使用自動通關系統後，據透露，經多方交涉以及行政院各相關部會的跨部會安全評估，我國與南韓將在本月底正式互惠啟用自動通關系統；而在今年底之前，將新增另外兩個國家啟用自動通關系統。至於澳洲去年十一月六日宣布開放台灣旅客自動通關，我政府也將對澳洲開放自動通關系統。

詳見台韓月底自動通關。

12年國教新課綱 美化黨國體制

十二年國教一○八新課綱將在明年九月實施，行政院促轉會審視草案後，發現課綱「窄化」轉型正義，更有「美化黨國體制」、「課綱條目未列入德國納粹大屠殺」、「高中必修無二二八事件與白色恐怖」、「稱追求轉型正義可能引發衝突」四大缺失，與促進轉型正義背道而馳，應加以修正。

詳見12年國教新課綱 美化黨國體制。

美參院開砲 要求恢復制裁中興

美國川普政府七日和中國中興通訊（ZTE）達成協議，解除對中興七年禁售令；但幾小時後，美國會跨黨派參議員提出「國防授權法（NDAA）」修正案，要求恢復對中興制裁、禁止華府採購或租賃中興和華為設備及服務、禁止華府以撥款或貸款補貼兩公司。顯然美國會對抗中國科技業的作戰遠未結束。

詳見美參院開砲 要求恢復制裁中興。

蘋果日報

名廚波登自殺亡 3度訪台 「台北不美麗卻美好」 享年61歲

在世界各地擁有眾多粉絲的名廚安東尼波登（Anthony Bourdain），昨天驚傳在法國自殺身亡。波登菸酒不離手加上直率的主持風格，成為全球知名度最高的主廚之一，他不僅曾和美國前總統歐巴馬並肩在越南品嘗米線，也曾經3度來台，還說：「台北並不美麗，但卻藏著美好。」他自殺的消息傳出後，震驚全球粉絲。

鴻海FII 上海掛牌飆漲44% 郭董進全球百大富豪

鴻海董事長郭台銘44年前第1次創業，奠定鴻海企業帝國根基，30年前登陸深圳建立龐大生產基地，隨後陸續在中國各地建立40多個園區，象徵第2次創業，而集團旗下FII昨在上海A股掛牌，寫下台資企業中國上市里程碑，象徵鴻海第3次華麗轉身，郭董個人身家也隨事業成就更上層樓，以146億美元（4353億元台幣）躋身全球百大富豪之列。

聯合報

陳抗遭載送市郊「丟包」 監院要求警察檢討

勞團去年發起「反勞基法修法大遊行」，抗議民眾和協助民眾的律師遭到警方強制載至台北市偏遠市郊「丟包」，監察院昨天通過監委王美玉、高涌誠提出的調查報告，認為警方干預人身自由，屬於憲法「逮捕拘禁」的範疇，要求台北市政府及內政部應檢討改善。

為峰會預作準備 川金明抵新加坡

美國總統川普與北韓領導人金正恩定十二日於新加坡會面，媒體報導，兩人都選擇在十日抵達新加坡預作準備。川普將於九日早上提前離開七國集團（Ｇ７）峰會，由加拿大直飛新加坡。

中國時報

34.6分上建中北一女

國中教育會考8日寄發成績單，專家預估，因少子化、高分群人數減少，今年各校錄取分數會比去年微幅下降。基北區「會考積分」須34.6分，才有望進入第一志願建國中學、北一女；全台其餘明星高中像高雄中學約在5A30點、雄女則是5A28點左右；中一中今年基點要達91點以上、中女中錄取門檻為92點。至於受每班減收2人影響，桃園武陵高中今年成績門檻反而提高，至少要2A++3A+、32點才有可能錄取；台南一中和台南女中會考也分別要100分、99分，及作文5級分以上。

郵差當柯南 無路名信神送達

寄給3歲小孫女的生日卡片，只有門牌號碼卻沒路名，跨國的親情愛心，綠衣天使王國旭抽絲剝繭，遍尋全嘉義市住宅大樓，花了近月時間，終於皇天不負苦心人，完成「死信活投」的不可能任務。王國旭說，「看到收信人開心的表情，就是最好的回報」。