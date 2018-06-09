QS大學排名台校被標五星旗 網站火速改正

2018-06-09 01:04

〔中央社〕英國QS高等教育機構近日公布的「2019年世界大學排名」，將台灣的大學錯置為中華人民共和國的五星旗，經駐英代表處教育組聯繫，網站已於今天下午火速更正，將國旗全數拿掉。

英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）日前公布最新世界大學排行，美國的麻省理工學院連續7年排名第一，台灣共有17所大學上榜，台灣大學名列72名，是台灣唯一進入全球前百大的學府，比去年進步4名，私校以台北醫學大學排名第362名，表現最佳。

不過後續被媒體發現，QS官方網站竟將台灣學校的國旗圖示，錯置為中華人民共和國的五星旗。駐英國代表處教育組以電話、信函並行方式，向QS高等教育機構提出抗議，要求即予改正。

駐英代表處教育組組長歐陽彥恆接受中央社記者訪問表示，得知國旗遭錯置後，教育組立即聯繫QS執行長奎魁瑞里（Nunzio Quacquarelli），以及負責資訊的索特（Ben Sowter）等人表達嚴正關切，並要求應立即更正。

他表示，奎魁瑞里回復表示，因為急於公布訊息，導致操作系統疏忽，沒有經過平常的審查程序，正緊急處理。

QS官網隨後在下午順利更正完成。

QS官網公布的大學排行榜往年都有標示國旗，但新更正的網頁乾脆刪除了所有國家的國旗圖示，將全世界各大學以設置地點（location）作區分，台灣部分顯示為Taiwan。