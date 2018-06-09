媽媽成植物人 她上大夜班掙錢、白天守護病榻

2018-06-09 07:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「只要媽媽的心還跳動，我就不會放棄，雖然照顧很累，我要活得比媽媽久，才能一直守護媽媽。」護理師陸俐君白天照顧植物人媽媽，半夜還到醫院上班賺錢，2年多來媽媽三度脫險，病情已逐漸好轉，母女用愛相互扶持，陸俐君榮獲今年全國孝行獎。

30歲的陸俐君是醫學中心護理師，她的媽媽2年前出車禍送醫急救，昏迷2週醒來後，三度出現呼吸困難，經手術撿回一命，卻因缺氧性腦病變，成為植物人，她半年花了超過百萬元救母，也多次簽下病危通知書，更目睹醫護人員CPR急救媽媽，嚇到全身發抖，因為很害怕失去媽媽，形成心理創傷，連在醫院工作看到病人急救，也會浮現搶救媽媽那一幕。

她白天照顧媽媽，醫院改上大夜班，經常睡不到5小時，造成免疫力不佳，生病仍硬撐下去，堅持2年多來，媽媽有明顯進步，不但能張眼注視她，也會出現微笑表情，她一度告訴媽媽，「妳不起來，我就不嫁」，媽媽張大眼睛驚訝看著她，母女相視雖無法用言語溝通，但她每天用愛擁抱媽媽，告訴媽媽「我愛你」。

最令她感動的是，她告訴媽媽要加油，她很需要媽媽，不能丟下她離去，她看見媽媽眼眶濕潤，挺過三次病危急救，努力為家人活著，她甚至告訴媽媽，「要自己呼吸，不要靠呼吸器」，媽媽2週就學會自主呼吸，凸顯求生意志堅定，一心想呵護家人的愛。

近來社會發生不少長照悲歌，陸俐君認為家屬害怕面對茫然未來，壓力與痛苦沉重，只能靠意志力撐下去，她也曾經想要放棄，但看到媽媽三度搏命，放心不下家人努力活著，激勵她再接再厲，堅信只要她堅持下去，媽媽有一天會甦醒，母女情深令人揪心。