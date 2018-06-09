信義商圈夜店禁奧客、違禁物 出動人臉辨識、X光機安檢

2018-06-09 00:01

〔記者邱俊福／台北報導〕有鑒於民眾至台北市信義商圈娛樂場所消費，衍生酒後糾紛、聚眾鬥毆等社會治安事件，在轄區信義分局要求提高自我安全維護下，ATT 4 FUN大樓今晚啟動加強保護消費者安全機制，除了改善安檢，並增設X光機及人臉辨識系統，期許安檢措施滴水不露，給民眾安心無虞的歡樂公共空間。

信義警分局說，為宣示維護治安決心，除了定期邀集商圈店家召開座談會，對於轄內治安情資交換意見，並持續於各重要節慶、假日或連假日等特殊時日，針對轄內易衍生公安問題場所以及治安死角等處所採取強勢作為，持續規劃動員優勢警力，實施高強度區塊封鎖擴大臨檢外，對於重要路段亦派遣員警執行守望、巡邏勤務，以提升見警率，全面守護民眾安全。

日前信義分局要求轄內各大型飲酒店確實對於入內消費顧客，藉由安檢門、金屬探測器等方式加強安檢，避免有心人士夾帶刀械、毒品等管制物品進入引發治安疑慮，近日並進一步要求店家應提升自我安全管理能力、強化通報機制。

ATT 4 FUN大樓率先改善原有的安檢門設備，今晚起增設「X光機」及「人臉辨識系統」，分別針對物品檢視過濾、人員管制辨識層層把關，落實提升安全管理，對於有治安疑慮者將不再接受任意入場消費，以減少治安事件發生。