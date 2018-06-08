會考最後大考驗！選填高中職或五專 高中校長這樣建議…

2018-06-08 23:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國中教育會考成績今天公布，南投縣的考生和家長開始討論該選填高中職還是五專？要就近入學或選明星高中？縣立旭光高中秘書李錫鑫建議，職業志向很明確者可選高職或五專，不明確者就選高中，在高中3年進行職業探索。暨大附中校長張正彥則說，若想藉繁星計畫上頂尖，社區高中則是不錯的選擇。

今年中投區國中教育會考主辦學校暨大附中校長張正彥說，中投區考得很好的學生，多數第一志願會選台中一中或台中女中，但也有考量繁星計畫的入學管道，會選擇縣內的社區高中，將來上理想中的明星大學。

張正彥說，南投縣社區高中近年來每年都有學生透過繁星計畫的管道上台大等名校，因此若考慮以繁星計畫管道的學生，不妨選擇社區高中。

曾擔任多年教務主任的旭光高中秘書李錫鑫也說，旭光高中數年來都有學生靠繁星錄取頂尖大學，以今年的高三畢業生為例，棄台中一中直升旭光高中部的陳建翔，學測考出69級分，他在校成績是前1％，以繁星管道上台大材料科手與工程學系；而林俊呈在校成績也是前1％，學測成績考62級分，但透過繁星計畫，如願上了中國醫藥大學藥學系。

除了普通高中，也有不少考生會選擇高職、五專就讀，曾擔任多年教務主任的旭光高中秘書李錫鑫建議，職業志向很明確的國三畢業生，就適合選高職或五專；若還無法確定志向的，不妨選高中就讀，利用高中進行生涯探索，找到自己的興趣後，到大學再挑選喜歡的科系就讀。

據了解，南投縣內各國中今年的國中會考成績普遍都有進步，其中，中興國中考出5A以上和5A++的人數皆是最多，5A以上有89人，5A++則有9人。