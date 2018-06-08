保育類龍王鯛疑再遭釣客獵殺 躺冰櫃照曝光引公憤

有民眾今（8）日瀏覽「釣友漁獲市場」臉書社團，看見有釣客貼出死亡龍王鯛被冰在冰庫裡的照片，與過去龍王鯛遭獵殺的照片不一樣，網友推斷可能又有龍王鯛枉死人類手裡。（圖擷取自爆廢公社）

2018-06-08 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕保育類海洋魚類龍王鯛繼2016年綠島事件後，疑似再度遭到捕殺，有民眾今（8）日瀏覽「釣友漁獲市場」臉書社團，看見有釣客貼出死亡龍王鯛被冰在冰庫裡的照片，與過去龍王鯛遭獵殺的照片不一樣，網友推斷可能又有龍王鯛枉死人類手裡。

民眾在臉書社團「爆廢公社」裡貼出擷取自「釣友漁獲市場」的照片，從中能見到1隻靜靜躺在冰櫃裡、身上有鮮艷青藍色直條斑紋的巨大魚類，眼尖的網友一眼認出是我國保育類海洋魚類龍王鯛，疑似再度慘遭釣客毒手，即將成為人類的盤中飧。

許多網友對此感到義憤填膺，認為不該抱持好奇心獵殺保育類動物，網友們紛紛留言指出「看樣子又有人嫌錢太多了」、「保育類終結者」、「哪個父母出門給車撞的阿」、「很多人花心思在保護海洋，就有人跟著破壞、捕捉」、「快報警喔，有檢舉獎金」。

綠島有民宿業者在2016年獵殺瀕臨絕種保育類動物龍王鯛，引起外界撻伐，業者雖然辯稱是誤殺，但法官未採信，依違反野保法判刑6個月，罰金新台幣30萬元，當時龍王鯛被捕捉上岸，放在民宿前待宰的畫面，經過網友瘋傳，才讓全案曝光。據2015年調查，全台灣可能已剩不到30隻。