10行業爭取「排除七休一」 勞動部下週四審查

2018-06-08 21:45

〔記者廖千瑩／台北報導〕勞動部下週四將召開勞動基準諮詢會，討論七休一例外行業，根據勞動部資料，共有4個部會提出10個行業申請，其中包括平面或電子媒體出國採訪；屠宰業執行屠宰工作時；屠宰業因應防疫畜禽產銷調節時及船舶運送業、貨櫃集散站經營業、船舶理貨業等行業，於船艦或歲修執行職務因應天候、海象或船舶貨運作業時。

值得注意的是，這是勞基法鬆綁七休一以來，第二次開會審查七休一例外行業，上次會議一共通過15個行業排除適用七休一。

勞基法在今年1月修法通過，且開放七休一例外行業，勞動部第一次勞動基準諮詢會議一共預告50種例外形態、38個行業排除七休一。不過因為外界有意見，針對部分意見太多的行業，勞動部先暫緩討論，最後法規會通過21種形態、15行業排除七休一。

根據勞動部資料，目前預定審查3案，其一為農委會針對屠宰業兩個狀況提出七休一例外，一是勞工在屠宰場內執行屠宰作業，另一種狀況則是因應防疫措施及畜禽產銷調節時。此時因為過剩或防疫需求，需要密集宰殺，因此有將屠宰業列為例外的需要。

另外，交通部也針對6行業在3個狀況時，可排除七休一，分別是船舶運送業、船務代理業、貨櫃集散站經營業、船舶貨物裝卸承攬業、船舶理貨業，交通部評估意見認為因受天候、海象及前一港口貨運裝卸時間影響，工時及作業不確定因素高，難以因應港區隨靠隨作的間歇工作特性，無法中途交換工作人員，且要配合船艦歲修執行職務等，會有連續工作超過6天的情況。

勞動部官員說，根據規定，這些七休一例外行業必須先經過目的事業主管機關先同意，找了勞資雙方開會，且評估後才會送勞動部。勞動部下週四將開勞動基準諮詢委員會，確認這些行業可以例外適用，但之後還需預告7至14天，廣泛蒐集外界意見，最後才是提勞動部法規會，法規會通過後會正式公告。