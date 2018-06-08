黎明高中4.6億元新校舍 節能生態會呼吸

黎明高中新校舍，地面會呼吸，並回收雨水再利用。（記者楊金城攝）

2018-06-08 23:35

〔記者楊金城／台南報導〕大手筆改善學校教學環境，方濟會麻豆黎明高中斥資4.6億元，歷時3年半新建校舍在今天落成，由董事長高征財、校長羅家強、天主教台南教區主教林吉男帶領師生一起植樹祈福。黎明包括教學大樓、行政大樓、風雨球場等新校舍採綠建築標章興建，打造生態、節能、減廢和健康的學習校園。

羅家強說，新校舍依據校園原有老樹的位置、建物環繞興建，也保留黎明大道，可依季節的風向變化，透過調溫水池，將水氣帶向建築調節氣溫，一方面運用建物的弧線快速導引空氣流速，散熱降溫，地表並採JW保水工法，建設會呼吸的道路，交換冷熱氣流、過濾空氣中的微塵，且回收地面雨水到教室下的滯洪池用於沖洗廁所，十分創新。

此外，為節能，全教室採用透光率99％的強化玻璃，部份教室因陽光透射及西曬關係而採半反射鏡面，可減少室內燈光使用，並搭配使用變頻冷氣。

全區澆灌系統採用污水處理池放流水準，經過除油及攔污柵、曝氣調節池、活性污泥池、生物固定床、終沈池、污泥濃縮池、消毒放流池等步驟，最後經過光觸媒的消毒，才澆灌全校區的草地，減少自來水的使用。

另方面採用可回收利用的建材，如鋁隔柵、水泥板、環保垃圾桶，減少廢棄物的產生。

全區無排水溝，無積水，無病媒蚊滋生條件，沒有鼠輩躲藏地方，且全區無障礙環境，到各樓層通行方便。