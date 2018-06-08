5A++作文6級分！ 會考台南「滿分王」們在這裡

2018-06-08 23:15

〔記者楊金城／台南報導〕國中教育會考今天成績公布，西港區私立港明高中國中部出現3名「正港」會考滿分王，王偉勳、王鈞亮、田柏瀚不只考五科A++，作文也6級分，創下校史紀錄。

值得一提的是，港明高中考2A++、2A+、1A的王銜醇，是個龐貝氏症罕病兒，不被病魔打敗的他在國小獲得總統教育獎，升上港明國中部後，努力不放棄，三年來每天坐著輪椅到校上課，雖然四肢萎縮，但為了訓練肌力，父親鼓勵他練習爵士鼓，他耗費全身力氣才能做到，國一時在台南市特殊教育學生才藝比賽獲獎項。

王銜醇對這次會考成績不滿意，誓言3年後大學學測再討回來，他的雙胞胎姊姊也就讀港明高中部，雙親都親自接送姐弟三人上學，給孩子滿滿的支持。

而王偉勳的姊姊王亭尹也就讀港明，在今年大學學測考75滿級分，已錄取陽明醫學系，姐弟可謂「一門雙傑」。王偉勳是全國作文比賽第6名，更是圍棋和打羽毛球高手，文武兼備，他堅持每晚10點半以前一定要睡覺，以保持充足睡眠。

新營區私立南光高中國中部有施柔妤、洪勝凱、湯嘉彬、黃翊豪4人考五A++。其中施柔妤也是滿分王，作文另獲6級分。

市立新營南新國中也有1位滿分王，周馨惠考五A++、作文6級分；聽障生黃芃睿考2A++、3A，黃芃睿戴助聽器上課，一點也不影響他課業。

市立新營新東國中有陳秉威和蘇晏禾考五A++，蘇晏禾的作文也滿6級分，榮獲滿分王，蘇晏禾上課認真，晚上10點一定準時上床睡覺，生活作息正常。