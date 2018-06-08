桃市桃園區樹仁一街瓶頸工程動工 完工將紓解後站交通

桃園區樹仁一街有一段約40米長路段未打通。（記者謝武雄攝）

2018-06-08 22:43

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市桃園區樹仁一街從延平路到樹林四街路段，雖然全長只有130米，其中有段40米道路未打通，成為地方交通瓶頸，經市議員黃景熙爭取後列為開瓶計畫，市府完成土地取得作業，今天舉行開工典禮，由市長鄭文燦主持，他說，土地經費為2230萬元，工程費約224萬元，預計今年9月完工，屆時可紓解桃園後站地區交通壅塞情況。

鄭文燦說，市府積極推動新闢道路、開瓶計畫，桃園區約有10條道路，都依序推動中，樹仁一街現況為4米道路，中間還有40米瓶頸路段未打通，完工後樹仁一街為8米2線道路，將可連接延平路及樹林四街，而配合延平路打通，將來延平路也可以直接銜接大湳交流道，該地區將更加方便。

鄭文燦說，市府用心推動桃園後站大樹林地區各項建設，包括增設3個滯洪池組成大樹林埤塘生態公園，並配合桃林鐵路雨水下水道工程的分流系統，讓大樹林地區未來不再有淹水問題，也透過桃園鐵路地下化、捷運綠線、延平路延伸至和平路道路新闢工程等建設，讓大樹林地區交通四通八達，未來也會利用台銀土地規劃綜合開發案，設置大型商場、停車場等重要設施。

黃景熙表示，長期以來樹仁一街未打通，對後站交通影響甚大，延平路塞車情況更嚴重，如今市府列入開瓶計畫，打通後對後站交通會有所助益。