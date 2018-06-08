成大台灣文學系終於成立系友會 揭牌見證新里程碑

2018-06-08 23:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學台灣文學系成立「系友會」，在台文系館舉行揭幕掛牌，系友們共聚一堂。成大台文系系主任陳玉峯表示，全國第1所台灣文學系所終於成立系友會，這是辛苦成長的開花結果，也是系友們開始回饋母親、母土、母系的一種宣示性儀式，並見證台文系另個新里程碑的誕生。

2000年8月，成大台灣文學研究所正式掛牌運作，暌違18年後終於成立系友會。昔日台文系所首任所長陳萬益回憶，當時設置台文系所時也曾有人質疑「台灣文學有什麼可以研究的？」幾經波折終於獲准設立，成為全國唯一具備大學部、碩士班、博士班的台灣文學教研機構，發展至今更成為台灣文學學術重鎮，台灣文學、文化的史料不斷迸出，發展狀況相當繁盛。

陳萬益表示，設置之初相當艱困，遭逢系所教室與教師研究室空間不足的情形，必須向其他系所借用，直到現在才有這麼漂亮的系館。

陳玉峯表示，系友會具有重要意義，因為對每個系友而言，系友會及母系常常是「鄉土原理」的延伸，鄉土原理即「神聖時空」，例如每個人最基本的神聖時空是他的生日及出生地，因為在那個地方、那個時間點，這世界上開始有了一個你，而母系則是自我成就延展出來的心靈、知識、情意、文化的神聖時空，形成一個人永遠的烙印或銘記。

系友會揭牌儀式，邀請呂興昌、林瑞明、鄭邦鎮、鍾秀梅、陳玉峯、巫義淵、黃裕元等人，包含台灣文學推動先驅，母系創系的主力推手，前任及現任的系主任，台文系師長老幹與新枝共同見證。