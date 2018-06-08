「我們這個世代」 愛自拍、搏讚美 林昀宣會考作文成範本

2018-06-08 21:09

〔記者葉冠妤／新北報導〕107年國中教育會考今天寄發成績單，國文會考寫作測驗題目是「我們這個世代」，新北市金陵女中學生林昀宣的作品，被推薦為範本之一，文內寫著21世紀的少男、少女，帶著認識世界的熱情，也迫不及待被世界看見與肯定，林昀宣透過自己的眼睛，描述同儕們靈活運用手機、相機濾鏡、社群網站，創造網美文化，「人人都可以成為自己心目中完美的樣子」，也點出眾聲喧嘩、資訊爆炸之中，世代的迷失與無力感。

林昀宣說，因為家裡的電視禁令，讓她自小就開始大量閱讀，「家裡的書都被看光光了」，她閱讀的類別生冷不忌，尤偏愛散文，最喜歡作家侯文詠的詼諧與精闢。

由於在16人的大家族成長，也練就林昀宣的觀察力，家中長輩與同輩人的言行舉止盡是她的靈感來源，善於觀察的她，更透過書寫沉澱，與自我對話，每天與導師互動的聯絡簿，都像是她的心情札記，寫同學、寫師長，也寫生活所思所想，但她說自己喜歡寫有趣的事，刻意避開難過的題材，「因為寫下來，就記住了。」

單看林昀宣寫這一代愛自拍、愛美，猶如鎂光燈下的偶像團體，在社群網站上接受各方注視與讚美，會以為林昀宣寫的就是「我們」，但其實林昀宣自己完全不玩這一套，「我寫的是周遭的同學。」她用手機查看新聞，看書、看電影也彈琴，熱愛思辨，面對世界的變遷與苦難，面對自身的完美與不完美，偶爾感到困惑。

林昀宣說，爸爸影響她甚多，灌輸她看事情不能非黑即白，也不能人云亦云，要培養自我觀點，但即便努力讓自己不盲從，面對資訊繁雜、繽紛多元的時代，林昀宣也常常感到無力、不知所措，因而想要大人們撥開迷霧，不再用過去的視角看現在，讓她走出屬於自己世代的一條路。