醫院外吸菸也要罰！彰化縣出重手1張2000元

執行獵菸計畫的稽查大隊，今兵分四路突擊稽查縣內4家主要醫院外的禁菸區，當場開罰馬上發揮嚇阻作用，禁菸區地面看不到菸蒂。（記者張聰秋攝）

2018-06-08 20:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕為了落實無菸醫院的就醫環境，彰化縣衛生局今天會同警察局成立稽查大隊，展開獵菸計畫，大批人員兵分四路突擊稽查縣內4家主要醫院外的禁菸區，結果大有斬獲，共21人被依違反菸害防制法處辦，各被裁罰2000元罰鍰。

不過，少數吸菸者中，有些罹患重症或超高齡長者，衛生局依照行政罰法規定，視情節給予折減，折減後罰鍰為667元。

衛生局長葉彥伯表示，在禁菸區吸菸的行為人中，病患家屬佔47.6%為最高、其次為醫院病患佔38.1%，依照菸害防制法規定，醫院的禁菸範圍比一般消費公共場所還要廣，醫療院所內外都全面禁菸，法要讓醫院遠離二手菸的危害。

有民眾被罰抱怨不清楚法條規定嚴格，醫院室內室外都要禁菸，以為出來醫院外面，就能抽菸解菸癮，還有民眾反映，未注意張貼禁菸標示，也沒有人阻止在醫院外吸菸，突然遭到稽查，感覺很嘔，希望看在無心之過，不要裁罰，只是現場有員警隨隊錄影蒐證，稽查人員也無法放水，還是只能依法執行勤務當場開罰。

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