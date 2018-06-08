姊代母職邊顧幼弟邊讀書！總統教育獎方佳柔 可望上北一女

去年總統教育獎得主、基隆市碇內國中學生方佳柔（右二），國中教育會考成績34.8分，可望錄取北一女中，她希望未來當醫生，照顧病人；校長王淑芬（右一）與導師陳幼芳（左一）對她逆境求學精神大為感動。（記者俞肇福攝）

2018-06-08 21:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕去年獲得總統教育獎的基隆市碇內國中生方佳柔，國中教育會考成績今天公布，以4A++、英文1A+、作文5級分，可望就讀北一女中。阿美族的方佳柔說：「爸爸前年因病去世後，媽媽母兼父職辛苦賺錢，照顧我們3個小孩，我不能再讓自己成為母親的負擔。」方佳柔努力讀書，8日總算如願以償，用好成績回報母親。

方佳柔的父親於前年因病過世，姊姊目前就讀康寧醫護專學校三年級，靠著母親辛苦當鐘點清潔員賺取微薄薪資維持家計；家裡是中低收入戶，經濟不甚寬裕，方佳柔懂事早熟，平時下課會帶弟弟做功課，煮晚餐、幫忙家務。

碇內國中校長王淑芬說，中低收入戶的方佳柔，面對逆境不自怨自艾，反而樂觀面對，堅毅求學的精神，令碇內國中的師生感動。

方佳柔說，「家裡失去爸爸的依靠，我更不能讓媽媽辛苦下去！」母親幾乎很少督促她，但她為了不讓母親失望，自動自發唸書，由於父親病故，未來希望自己可以從醫，幫助更多人，更想要協助原住民同胞，成立一個族語育樂園。

除了學業優異，方佳柔的服務熱忱也不落人後，在班上總是主動積極協助同學，已擔任班長多次，受同儕喜愛，「現在，我是個手心向上，需要幫助的人；但在未來，我將服務社會，做個手心向下、有能力幫助別人的人。」方佳柔說，能幫助對方擊敗挫折，看到他們滿足的笑容，就是最大的成就與喜悅。