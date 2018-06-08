獨家》七美雙心石滬珊瑚產卵 海水瞬間染紅

七美雙心石滬傳出珊瑚產卵，藍色海水瞬間染紅。（記者劉禹慶攝）

2018-06-08 20:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖著名觀光景點七美雙心石滬，今日突然傳出藍色海水瞬間染紅的奇景，並伴隨著腥臭味，原來是珊瑚產卵，有幸目睹的遊客都相當驚訝！澎湖海洋生物研究中心表示，應是澎湖優勢珊瑚軸孔珊瑚產卵，因精卵數夠多才飄到水面上。

一般而言，珊瑚產卵都在農曆3月23日媽祖生前後，但時序已進入農曆4月25日，為何今日七美雙心石滬會突然出現珊瑚產卵奇景？澎湖海洋生物研究中心表示，珊瑚產卵會因為鋒面經過及天氣氣壓過低，導致延後下一個潮水，甚至一個月後產卵，所以還是在合理日期內，並非出現自然異常。

另外根據海洋生物研究中心調查指出，澎湖海域優勢珊瑚種類都是軸孔珊瑚，但第二名則南、北海及內海各有不同，依照七美位在南海，第二名則是表孔珊瑚，初步研判應是軸孔珊瑚產卵大爆發，才會染紅雙心石滬，目前珊瑚產卵因素仍未確定，包括光線、月光亮度、氣壓及水流等都可能影響產卵。

由於七美雙心石滬原本就是以浪漫情人島著稱，出入遊客都是成雙成對的情侶或夫妻居多，看到大自然孕育生命的美景都相當驚訝，同時對於七美自然生態保持完整，也大為讚許，尤其澎湖就是因為雙心石滬與世界最美麗海灣組織會徽相似，才能申請入會，今年年會又將移師澎湖舉行，雙心石滬傳出珊瑚產卵喜訊，被外界視為吉兆。