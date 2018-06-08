明天全台高溫紫外線破表 留意午後短時強降雨

明天全台高溫炎熱，紫外線也破表，不過可能會有午後陣雨。（資料照）

2018-06-08 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕記得防曬還有攜帶雨具！明天（9日）全台高溫炎熱，紫外線也破表，不過可能會有午後大雨；而颱風雖然暫時對台灣沒有直接影響，但帶動的氣流在未來可能會提高台灣的降雨量，有望減緩台灣缺水危機！

根據《中央氣象局》預報，明天的天氣大致與今天相同，各地的天氣多為多雲到晴，不過，東北部與基隆北海岸一整天有斷斷續續的零星雨，其他地區則要注意午後熱對流的發展，而午後山區也容易發展熱對流，並可能擴及平地，提醒在山區或靠山區活動的民眾須攜帶雨具，並注意短時強降雨。

目前西北太平洋有兩個颱風，第5號颱風「馬力斯」位在台灣東南方，未來預測將以偏北轉東北方朝日本前進，對台灣天氣沒有直接影響；而4號颱風「艾維尼」在台灣西南方，由於受陸地磨擦的影響，強度在未來1至2日間有減弱為熱帶低氣壓的趨勢，不過，之後將隨大環境的西南風移近台灣地區，提升10日之後的全台降雨機率。

氣溫方面，各地高溫多可達32度以上，中南部內陸地區與宜蘭甚至可能衝到35度左右，提醒民眾出門多補充水分。

紫外線方面，明日全台的紫外線皆超標，台北市、桃園市、新北市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣、花蓮縣、連江縣、金門縣為過量級；宜蘭縣、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣與澎湖縣為危險級，提醒民眾外出活動注意防曬。

空氣品質方面，明日雲嘉南地區為橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭、金門、馬祖為普通等級；花東及澎湖為良好等級。

另外，氣象局也提醒，西南部、西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、北部及澎湖沿海可能產生長浪，海上作業或海邊活動請注意安全。