高雄市國小屋頂當花園 不用冷氣就涼

蝴蝶於草木間飛舞。（記者黃旭磊攝）

2018-06-08 22:11

［記者黃旭磊／高雄報導］國小校舍屋頂廣種花木，不用裝冷氣也清涼。

近百名國中小校長今天（8日）參訪左營區新光國小「空中蝴蝶花園」，260坪花園可見蝴蝶飛舞，並有鳥類棲息，校長王淵智陪同教育局長范巽綠，瞭解底層輕植土堆疊讓教室達平均降溫3到4度，學童也像校長們解說蝴蝶生態。

國中小學校舍裝冷氣議題，近期引發熱烈討論，高雄市府認為全面裝設冷氣，含電力改善工程需33億元，每年電費將增加1.5億元，非地方政府能負擔。

王淵智說，未建置花園前，學生常反映很熱，建置後教室溫度下降，師生常上頂樓觀察草木生態，近年又在教室加裝抽風機、增置電風扇改善通風，並加裝遮陽網減少曝曬，多樣化節能緩解炎熱。

空中蝴蝶花園於2016年10月建置完成， 栽種馬利筋（樺斑蝶食草）、金桔（無尾鳳蝶、玉帶鳳蝶食草）、馬兜鈴（紅紋鳳蝶食草）等，蜜源植物則包含馬利筋、紫花長穗木等，常有蝴蝶、蜻蜓、蜜蜂飛舞，也吸引黑冠麻鷺、五色鳥及綠繡眼駐足。

樹德科技大學教授李彥頤以「具高雄區域自明性的永續校園降溫作法」為題，向校長們解說由校園內外環境盤點，達到降溫效果，包括透過鋪面改造、遮陽隔熱、自然導風、植栽綠化和師生感知教導等方式。