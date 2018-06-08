菜籃、爛水果隨手丟水圳 中壢人氣炸：2個月丟4次

2018-06-08 20:20

［記者許倬勛／桃園報導］中壢區三民路上土地公廟前的水圳，近日疑遭蔬果攤商丟棄菜籃、腐爛水果，水面飄滿菜渣、飄散惡臭，相關單位接獲陳情後已清除，不過，居民抱怨，「這已是2個月來的第4次了！」真的不堪其擾，屢向桃園市環保局投訴，也期盼警方加裝監視器防範。對此，中壢警分局說，已與市府水利局、環保局合作，會加強派員稽查巡邏，預計近期會在土地公廟旁設置監視器。

五權里里長戴雲榮說，6日晚間，居民騎機車行經水圳旁聞到惡臭，靠近一看，水圳竟被丟滿菜籃、蔬果，這已是近2個月以來第4起棄置垃圾案件，當日即報請環保局派員稽查，並請清潔大隊派員清除。

水圳附近有不少蔬果攤商，附近居民懷疑菜販為圖方便，傾倒腐壞或剩餘的蔬菜、水果，居民說，土地廟附近並無監視器，最近的路口監視器離水圳有數十公尺，難防範不肖人士，希望警方可以設置監視器。

中壢警分局說，設置監視器或調閱畫面查看以交通、治安為原則，若民眾有需要，可依現況透過當地里長向派出所、警局申請。當地棄置垃圾情況嚴重，經民眾陳情、安排現勘後，近期將在三民路土地公廟周圍設置監視器。

環保局說，6日接獲陳情後即派員至指定地點稽查，也聯絡水利局等相關單位將垃圾清除，未來會加強派員稽查。

「廢棄物清理法」規定，如有拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、渣等，經查確有污染環境行為，最高可處1200元以上、6000元以下罰緩。