台中第10座國運中心 清水運動公園加碼升級

2018-06-08 20:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕前台中市議長張清堂爭取的清水運動公園，其胞弟現任副議長張清照接力爭取，確定升級為國民運動中心。市府運動局到今天到議會簡報，最快明年動工。張清照要求妥善規劃，充分利用空間做大眾化設施，成最具特色的國運中心。

張清堂爭取的清水運動公園，位在清水區中央路及鎮政路口，面積3.17公頃，前市長胡志強內任規劃經費1.9億元，設施包括溫水游泳池、重力訓練教室、桌球室、飛輪教室、韻律教室、交誼廳，室外有網球場、籃球場、停車場。

但運動公園因建蔽率過小及地下水位過高問題，市府一直沒有動工，張清照要求市府加碼升級為國運中心，擴大空間，充實設施，成為海線第一座國運中心，滿足海線民眾需求。

市府運動局長王慶堂簡報指出，市府初步構想，升級為國運中心經費約5億元，總樓地板面積約1.4公頃，除了原來運動公園的運動設施外，再加入滑冰場、室內空氣槍訓練場及保齡球館，最快明年動工興建。

滑冰場、空氣槍訓練場屬專業運動設施，張清照說國運中心的專業設施比例不宜過高，否則可能影響未來OT廠商的經營意願，也會照成空間及資源的浪費，建議要讓大眾都能使用，才能充分利用。

張清照也說，清水國運中心是台中市第10座國運中心，市府應該就前9座的經驗及缺失進行改善，目前已開幕的國運中心健身房人潮大排長龍，清水國運中心健身房有擴大必要，溫水泳池也一定要做。

他強調，市府應該妥善規劃，「不要為了選舉，急就章」，要做就要做到最好，希望清水國運中心成為台中市的標竿。王慶堂認同並表示會進一步討論，規劃最適合大眾需求的設施。