布袋過溝建德宮「宴王」 錫器、果雕及木雕價值超過3百萬

果雕工藝師林資強以芋頭雕出的八仙。（記者林宜樟攝）

2018-06-08 19:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕明天是台灣傳統王爺信仰李府千歲誕辰，嘉義縣布袋鎮過溝建德宮今晚舉辦盛大的祀宴祝壽大典，敬獻者為玄武宮、聖三壇、慈善堂、龍德壇及太原興5間宮廟，總策劃為種植苦瓜的青農溫偉毅，他邀請彰化鹿港錫器大師陳萬能擺設珍貴的錫器，知名果雕師傅林資強用芋頭雕出八仙及九鯉躍龍，雕工精細，讓民眾嘖嘖稱奇。溫偉毅說，現場工藝品市值超過300萬元，展現宴王用心，也讓民眾觀賞少見的傳統工藝。

過溝建德宮被稱為「大王爺」的李府千歲誕辰遶境，是建德宮年度一大盛事，今晚建德宮董事長陳國偉、嘉義縣副縣長吳芳銘、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員黃金茂、嘉義縣文化觀光局長許有仁、民政處長陳宏碁、嘉義縣警局局長陳博珍等參與，民進黨提名嘉義縣長參選人翁章梁及縣議員參選人翁聰賢也到現場與會，冠蓋雲集。

李府千歲誕辰遶境已有百年歷史，溫偉毅說，宴王是由鄰近的玄武宮、聖三壇、慈善堂、龍德壇及太原興共同舉辦，今年由他策劃，為提升地方宗教文化水準，邀請國寶級工藝大師展示各項作品，今晚盛宴後，明天廟方則將舉辦遶境慶典。

果雕師傅林資強已有20多年果雕功力，他耗費2個多月製作維妙維肖的八仙及九鯉躍龍，另有西瓜雕字等；八仙相貌表情個個不同，如藍采和相貌較年幼，雕了4、5個頭像才雕出想要呈現的感覺，製作難度高。

工藝大師陳萬能的錫器作品。（記者林宜樟攝）

果雕工藝師林資強雕刻的何仙姑。（記者林宜樟攝）

果雕工藝師林資強雕刻的九鯉躍龍。（記者林宜樟攝）

工藝大師陳萬能的錫器作品。（記者林宜樟攝）

果雕工藝師林資強。（記者林宜樟攝）