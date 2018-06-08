台中市客語示範幼兒園 成果發表內容好多元

2018-06-08 23:47

〔記者歐素美／台中報導〕台中市客委會今天在東勢舉辦台中市客語示範幼兒園聯合成果發表會，6所示範幼兒園表演客家歌謠，還有親子闖關活動，現場並發表台中市首製客語「台中山城小旅行」童書及電子書，呈現幼兒園以多面向主題融入客語沉浸式教學3年來的豐碩成果。

「台中山城小旅行」一套三冊，是台中市第一套由幼教現場老師親自策劃，根據東勢區、石岡區及新社區在地特色景點設計的幼兒園繪本教材系列套書，書中搭配大埔腔唸謠童詩；透過書中襪子娃娃人偶一同漫步山城，認識在地大埔客家文化。

一名參與今天成果發表會的家長表示，小孩的客語講得比她還流利，希望能和小孩一起學習客語，找回家鄉的母語。

行政院客家委員會文化教育處長孫于卿今天也出席活動指出，很高興看到台中市在客語沉浸式教學的用心與努力，開發出來的教材也十分生動有趣，尤其是互動式電子書運用更吸引人，市府在推動沉浸式教學的同時，亦強化親子共學及提升友善客語環境，逐一實踐客語復甦的目標。

台中市客委會主委劉宏基表示，「沒有語言就沒有文化」，客語示範幼兒園是市府重大政策，也是客語復甦的重要基礎，在幼兒黃金時期建立語言根基，有利於未來對客家文化的認識與傳承。感謝中央客家委員會對於客語沉浸式教學的支持，台中市為延續幼童客語學習軌跡，今年東勢區附設幼兒園客語示範將新增8所，全市國小附設幼兒園將擴大為14園35班，另於東勢及石岡區各一所國小試辦客語教學計畫，為台中山城區打造大埔客家文化復育基地。