國小變警所！彰化海拔最高派出所搬至安山分校

同安國小安山分校併至校本部，改建後搖身一變成安山派出所。（記者湯世名攝）

2018-06-08 19:33

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化警分局安山派出所是彰化縣海拔最高的派出所，迄今已有89年歷史，日式建築古色古香，列為歷史建築，惟廳舍已老舊不堪，適逢同安國小安山分校併至校本部，分校地閒置，縣府、議會及警方3單位合作展開派出所搬遷動工整建，並於上月竣工，學校搖身一變成派出所！

彰化縣警局長林順家表示，安山派出所因受限於狹小空間及老舊建築，難符合現代化警政使用需求，且位於狹小巷內，未瀕臨交通要道139線，影響員警辦公效率及為民服務品質，曾經一度裁撤，後又恢復編制為地方居民服務，而派出所原址廳舍是舊日式建築，被列為歷史建築。為提供警察完善辦公環境、提升行政效率與服務民眾品質，正好同安國小安山分校裁併，原有分校校舍空出來，經警方與縣府教育處協調，將派出所搬遷到安山分校，新的辦公場域比原址廳舍更大，讓警察同仁辦公環境改善、品質提升，服務效率更高。

彰化縣長魏明谷致詞表示，整建遷移辦公廳舍除提供同仁更良好的工作環境，對於轄區治安及警察形象的提升應有相當大的助益，期能提升服務品質，落實各項治安工作，保障地方及民眾生命財產的安全。

魏明谷強調，彰化縣政府對員警辦公廳舍及裝備非常重視。自其上任以來，縣府已挹注經費3億4137萬元，新建5個分駐派出所、整修23個分駐派出所辦公廳舍，並自2015年起陸續投入1億3000多萬元建置及維護路口監視器，全縣各重要路口目前已有8483支鏡頭，今年仍持續編列3500萬元，陸續建置本縣路口監視器，以達1萬支鏡頭為目標，讓治安無死角；另外，在員警裝備和健康方面，外勤員警健康檢查補助費每人由3500元提高到5000元、超勤加班費提高到每月1萬7000元；並分別編列2810萬元汰換舊有警用汽、機車及1396萬元換發員警新式高透氣雨衣，充分展現照護基層警察的用心。

魏明谷並期勉所有警察同仁，在良好的裝備與照護之下，更應全心全力作好各項治安工作，以維護彰化縣成為安全、幸福的風光好縣城。