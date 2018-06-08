10款機上盒抽驗不符規定 NCC要求下架

2018-06-08 19:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕你家用來看電視的機上盒，是否符合國家標準呢？國家通訊傳播委員會（NCC）今天（8日）公布無線多媒體機上盒（俗稱機上盒）抽驗結果，發現目前抽驗的17款機型中，其中，射頻功能不合格並經依規定廢止其審驗證明者計有10款，已要求下架處理。

NCC說明，市售機上盒具備無線射頻功能（Wi-Fi或藍牙），屬電信管制射頻器材，為確保無線電波秩序及保障消費者安全，NCC依電信法第49條，檢測機上盒硬體之無線射頻功能，並核發型式認證證明，以避免電波干擾。

NCC表示，依電信法第49條第3項規定，電信管制射頻器材應經型式認證、審驗合格，始得製造、輸入、販賣或公開陳列，亦即機上盒之無線射頻硬體特性須經檢測合格，並核發型式認證證明，才可販賣或公開陳列，以供消費者選購、使用。

NCC也提醒，被廢止審驗證明之機上盒屬未經型式認證、審驗合格，若販賣或公開陳列，NCC將依電信法第65條第1項第10款規定，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。NCC說，不要在網路上或實體店面販賣或公開陳列被廢止審驗合格證明之機上盒，以避免受罰。

NCC除了已請業者、網路平台及實體通路業者配合回收及下架處理外，也將相關資訊公告於NCC「型式認證查詢網頁 」項下之審定證明及審驗證明撤銷或廢止清冊。NCC也呼籲民眾，在購買具備無線功能的電子產品前，可先查詢是否經審驗合格，以避免買到劣質的產品。