狐獴如何保持苗條身材？北市動物園揭密

狐獴令人羨慕的好身材，竟然是來自狐獴不會儲存脂肪的特性。（台北市立動物園提供）

2018-06-08 19:04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕狐獴看似擁有令人羨慕的好身材，台北市立動物園的保育員總是為了調整食物、送月子餐或上菜方式，而傷透腦筋。園方表示，狐獴生態習性特別，由於牠們不會儲存脂肪，因此總是會東挖西聞，不放過沙漠貧瘠環境中可能遇到的食物，在動物園裡保育員每天提供定量且調配過的食物，份量充足。動物園呼籲遊客，為了狐獴的健康，請千萬不要餵食。

動物園指出，生活在沙漠的狐獴，身體不會儲存脂肪，除了休息和曬太陽的時間，整天都會不停地翻找食物。狐獴爸爸媽媽不會留食物給小孩吃，小朋友也不會讓長輩先開動，雖然保育員準備了充足的食物，上菜時也一定要分散放置。

住在動物園裡的狐獴，雖有保育員提供定量的食物，還是本能地四處翻找，但在食物不虞匱乏的情況下，在第二個戶外活動場的2隻狐獴大叔顯得特別胖。保育員為了牠們的健康，展開減重計畫，但由於狐獴不會儲存脂肪，大叔1號才一天就出現爆瘦情況，讓保育員傷透腦筋。

今年母親節狐獴大家族除了姆姆和泰芙兩位媽媽外，「瑪特」在5月2日首次生下4胞胎，三大家族接連傳出喜訊，保育員在開心之餘，也開始傷腦筋，如何將月子餐送到三位媽媽的口中，而不會被龐大的家族成員瓜分搶走？

園方表示，像泰芙是個緊張的媽媽，坐月子一定要有家人陪同；姆姆則是老神在在，家人不在反而落得輕鬆；新手媽媽瑪特則在小家庭中生活，但不管三位媽媽或同居家人個性如何，為了確保做月子中的狐獴媽媽們，都可以吃到足量的食物，保育員決定採取特別的客房服務，一隻一隻進行單獨餵養。