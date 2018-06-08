推緊急應變計畫 台電董座：可強化企業能源應變能力

2018-06-08 21:53

〔記者林菁樺／台北報導〕用電大戶節電方案暫緩後，經濟部推出緊急應變計畫，防止815大停電、和平電廠鐵塔倒塌等突發事件，確保供電系統穩定。台電董事長楊偉甫今天指出，緊急應變計畫就像剝洋蔥，會協助業者將用電區分為「核心層」、「輔助層」及「非必要用電」等，將可強化企業對能源突發狀況的應變能力。

對於用電大戶節電方案暫緩，改以緊急應變計畫，支應意外造成供電不穩的情形。楊偉甫表示，過去研擬用電大戶節電措施時有向業界拜訪，當時已有初步蒐集意見，業者贊同政府進行節電，但對已節電業者而言，難再擠出電力、能力有限，改為緊急應變計畫後，可讓過去節電較少的用戶，協助改善自我防禦或能源管理措施。

楊偉甫說明，緊急應變計畫會將區分為「核心層」、「輔助層」及「非必要用電」，當供電逾上緊急狀況時，企業可將核心用電保護好，透過這樣的改變讓產業有應變能力。

不過，他也強調，過去設計用電大戶節電方案時，是齊頭式設計，緊急應變計畫將依個別用戶需求及節電能力盤點，仍需要一點時間，目前並未設定時間表。

至於近期跳電事件不間斷，行政院昨也呼籲外界勿將跳電與缺電做不正當連結，台電上月底向經濟部報告五年457億元的配電強固計畫，遭經濟部退回重擬。

楊偉甫表示，台電正針對做過去3至5年的停電事故進行大數據分析，以釐清真正的跳電原因，才能進一步找出改善的優先次序，至於經費方面是否加碼，楊偉甫說，沒有預設經費額度，本月底會再向經濟部報告。