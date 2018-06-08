中油高雄廠關廠 轉型環境教育園區揭牌

2018-06-08 18:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中油高雄廠關廠兩年半後，轉型為環境教育園區，今天揭牌，園區占地400公頃，保存日治時期的歷史建築、工業廠房、老樹等，今年7月起將開辦3種環教課程，開放民眾參觀。

位於楠梓的中油高雄廠，前身是日治時期的海軍第六燃料廠高雄廠，建於1941年，政府遷台後，開啟超過半世紀的煉油產業，但因緊鄰人口稠密的後勁地區，製造汙染及工安問題，2015年底依承諾關廠，46座工場走入歷史。

經過2年籌備，整座廠區轉型為環境教育園區，今天由中油董事長戴謙揭牌。

戴謙強調，這是繼去年中油苗栗的「台灣油礦陳列館」後，第二個取得環保署環境教育設施場所認證的廠區，涵蓋日治時期的歷史建築、工業廠房，及眾多樹齡70年以上的老樹，未來開放後，歡迎民眾來感受「花園煉油廠」的魅力。

中油高雄廠關廠後，目前正進行土壤及地下水整治，期間將長達1、20年，中油希望透過環境教育園區的成立，成為污染整治示範、歷史保存、綠色能源開發的多功能園區。

中油計畫從今年7月起，開辦高雄廠歷史及反五輕環保運動、半屏山生態、石油氣形成等三種課程，上課學員可順道參觀廠區，包括煉油陳列館、環保設施、半屏山綠地等。

課程時間為每周一至周五：每次2小時，社會大眾均可報名，不收費用，意者電洽07-5824141轉5929。