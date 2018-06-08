高鐵藝術年 馬戲團台中站精彩演出

2018-06-08 21:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣高鐵訂今年為「台灣高鐵藝術元年」，除了全台各高鐵車站在自動售票機推出窗花藝術車票外，還在台中站結合各藝術團體於6至7月每週五或週六下午進行表演，今天下午就安排「FOCA福爾摩沙馬戲團」在台中站精彩演出。

台灣高鐵與國家文化藝術基金會（國藝會）攜手合作，今天下午在台中站安排「FOCA福爾摩沙馬戲團」演出，其特技、雜耍、舞蹈、戲劇的表演形式，讓很多旅客都很驚喜及感動。

高鐵公司訂今年為「台灣高鐵藝術元年」，由來自霧峰林家、國際藝術家林明弘，運用霧峰林家古厝景薰樓的窗花圖像發想，在高鐵台中站4個人潮最密集匯聚的出入口製作大型窗貼裝置藝術，並推出四版窗花藝術車票，5月主打為綠色款、6月推出紫色款、7月則將再推藍色款，總共12款車票，而且將於8月同時販售，8月底前，旅客只要透過各車站自動售票機購票，就有可能與限時、限量發行的藝術車票「不期而遇」，而目前已進入6月，旅客有機會買到紫色車票。

此外，高鐵台中站更自5月起與國藝會合作，不定期於高鐵台中站安排年輕、具當代感、且善於在非劇場空間演出的專業表演團隊，以舞蹈、戲曲、人聲合唱、現代馬戲等演出形式，讓乘客在高鐵車站與各種表演不期而遇。

今天下午，相當知名的「FOCA福爾摩沙馬戲團」突然現身高鐵台中站快閃表演，而表演者以倒立、特技、翻滾及舞蹈進行表演，高超的肢體動作吸引不少旅客圍觀，贏得現場觀眾熱烈掌聲。

高鐵台中站長古李安表示，未來高鐵台中站與國藝會於6至7月每週五或週六下午，還將持續邀請小事製作、FOCA福爾摩沙馬戲團、丞舞製作與魔梯形體劇場進行一連串快閃表演，讓旅客充滿驚喜。