「吃大便」治療法納入常規醫療 最快8月上路

2018-06-08 18:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕暱稱「吃糞便治療」的新醫療方式「微菌叢植入治療」，未來將成為常規治療方式，讓更多有困難病症的患者能接受完善治療，最快預計8月公告上路。

衛福部預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，納入多項細胞治療、特定醫療技術，例如修復大面積燒傷或皮膚創傷受損的「自體脂肪幹細胞移植」，以及治療困難梭菌感染的「微菌叢植入治療」。

特管辦法將新增6項細胞治療技術、10項特定醫療技術、11項特定醫療儀器，使用這些治療方式和技術都須符合一定的條件才能實施。

許多國家常用來對付常規治療無法治癒的「艱難梭菌」感染、俗稱「吃糞便」的「微菌叢植入治療」，要使用這項治療方式條件很多，包括至少需有教學醫院資格的區域醫院、符合資格的專科醫師、微菌叢植入場所和設備，且患者狀況得符合有反覆性感染、常規治療無效，還須取得患者和糞菌叢捐贈者的同意書。

衛福部醫事司長石崇良說，像糞菌叢移植的醫療技術在國際上已有許多相關論文和案例，證實安全性無虞且有確效，許多國家已開放，我國內各醫學會也有共識。

前衛福部部長、國衛院董事長林奏延也曾大力推動這類技術開放，他說許多國家已陸續發表微菌叢植入治療的臨床試驗，包括治療失智症、糖尿病、發炎性腸道疾病、抗藥性細菌院內感染等，希望我國醫療院所和學術單位能加快累積更多臨床試驗結果，未來造福更多需要的病人。

另外，預告也有開放自體周邊血幹細胞移植、自體免疫細胞治療等6項細胞治療，例如大面積燒傷或皮膚創傷受損者可進行自體脂肪幹細胞移植、退化性關節炎患者可做自體軟骨細胞移植等。

台灣癌症細胞免疫協會昨天也表達讚賞，理事長紀君霖表示，欣見政府單位重視並願意透過法規嚴謹看待，未來施行免疫細胞療法僅限於醫院，不僅可以杜絕漫天喊價的生技公司及診所，更希望經主管機關審核通過後，各醫院施作費用能明確公布。