高雄龍舟賽有美軍！姊妹市西雅圖組隊 來台尬市府

2018-06-08 18:07

〔記者黃旭磊／高雄報導〕22艘龍舟於愛河河道點睛，為2018高雄愛河端午龍舟嘉年華催起戰鼓。

高雄市府秘書長趙建喬、立委許智傑、中鋼董事長翁朝棟、日月光集團資深處長李叔霞、也是體育會龍舟委員會主委的市議員陳麗珍等人，今天（8日）於愛河河道為龍舟點睛，並焚香祈福，儀式包括敕水灑淨、朝禮聖號、三獻禮、宣讀文疏、靈章敕筆等古禮，氣氛祭儀莊重。

賽事於6月16至18日端午連假舉行，高雄市姊妹市西雅圖協會龍舟隊參加傳統龍舟、龍舟拔河賽，也將於18日晚上與高雄市長許立明及24名一級局處首長進行表演賽。

趙建喬說，每年端午節有超過20萬人次造訪愛河，成功打響龍舟品牌並帶來運動觀光產值，愛河龍舟創下兩項首例，首先是全國第一個同時辦理夜間及日間賽事，第二是首創龍舟拔河比賽。

高雄市體育處長周明鎮說，賽事總獎金90萬元，計有111隊、2577人報名競逐，其中，傳統龍舟社會公開組14隊報名參加，競爭最為激烈，冠軍可獲得15萬元。另外籍人士有14隊231人組隊，中鋼、中鴻、日月光及中華郵政等企業也共襄盛舉。

賽事去年改採拔河式划舟，由6名選手及1名舵手駕駛，更易施力，今年降低門檻，取消舵手改由牽引手控制方向，不需舵手證即可報名。

體育處說，賽事期間，6月16日進行親子定向越野暨自力環保減塑造筏賽，17、18日下午進行日間競技龍舟及夜間傳統龍舟，愛河周邊還有寫生比賽、市集美食攤位、街頭藝人展演等活動。